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Глава «Молдовагаза» заявил, что страна платит «Газпрому» за газ в евро

Распределительное предприятие "Молдовагаз" в настоящее время платит "Газпрому" за полученный газ в евро.
ТАСС
По словам Чебана, «Молдовагаз» не получал от «Газпрома» уведомление о переходе на расчеты в рублях, поскольку Молдавия не признана Россией «недружественной страной».
Lenta.ru
Чебан заверил, что в настоящее время Молдавия осуществляет все текущие платежи по графику.
ТАСС
27 апреля президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что страна не видит альтернативы российскому газу.
Известия

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Молдавия заявила об оплате российского газа в евро
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