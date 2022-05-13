Вслед за модернизацией внешнего облика легковушки «Весты», получившей наименование Lada Vesta NG, может произойти и переосмысление экстерьера еще одного востребованного отечественного авто — Lada Xray.
Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший накануне голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов Киеву, заявил, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США.
Бывший советник президента Франции Николя Саркози убежден, что соглашение о стратегическом партнерстве США и Украины, заключенное 10 ноября 2021 года, "оформило альянс двух стран, ясно направленный против России".