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Глава Мосбиржи сообщил о падении среднего объема сделки на рынке

Средний объем сделки на российском фондовом рынке снижается последние несколько лет, заявил глава Мосбиржи Юрий Денисов. Показатель с 2019 года опустился с 90 тысяч рублей до 36 тысяч. Это объясняется ростом числа начинающих инвесторов.В источнике

С чего всё началось

Мосбиржа увидела почти трехкратное падение «среднего чека» инвестора

Снижение среднего чека на бирже совпадает с ростом числа клиентов. В 2020 году клиентами брокеров стали более 5 млн человек. В первом квартале 2021 года приток продолжился: общее число частных инвесторов выросло еще на 29% — до 12,7 млн человек, отчитывался Центральный банк.
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