Политика
ИзвестияГлава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Согласно результатам, из 45 мест 26 получили самовыдвиженцы, 13 — депутаты от КПРФ, по три — партии «Яблоко» и «Справедливая Россия». Мэр столицы Сергей Собянин назвал выборы в МГД наиболее конкурентными и эмоциональными за последнее время.
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Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Происшествия
Болгарский боксер, выступавший под чужим именем, умер после боя
Болгарский боксер Борис Станчов, выступавший под именем двоюродного брата Исуса Величкова, умер из-за сердечного приступа во время поединка в весовой категории до 57,15 кг, прошедшем в албанском Шкодере.
ТАСС 04:44
Армия и оружие
Объединенная группировка войск на Северном Кавказе празднует 20-летие
В Чеченской республике 23 сентября проходят торжественные мероприятия в честь 20-летия со дня создания Объединенной группы войск на Северном Кавказе, проходящих.
Московский Комсомолец вчера в 10:13
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Политика
Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Гаджеты
Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене
Российская газета 05:49
Здоровье
Прививку от гриппа сделали 45 тысяч человек
Более 45 тысяч жителей Владимирской области сделали прививку от гриппа. Всего же планируется вакцинировать порядка 630 тысяч человек.
Призыв (г. Владимир) 04:30
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Футбол
«Краснодар» в гостях уступил ЦСКА
Футбольный клуб «Краснодар» 22 сентября на выезде проиграл московскому ЦСКА Матч прошел в рамках 10-го тура российской Премьер-лиги в Москве на поле «ВЭБ-Арены».
Юга.ру 22 сентября в 14:02
Политика
У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
Происшествия
Экипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель
Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
РИА Новости 03:36
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Экономика
Пермская гордума отменила ЕНВД без обсуждений
Председатель гордумы Юрий Уткин предложил проголосовать за отмену налога без обсуждений, так как «вопрос многократно обсуждался на разных площадках».
Новый компаньон 04:01
Путешествия
В Греции «застряли» 50 000 клиентов туроператора Thomas Cook
По информации греческого Министерства туризма, не менее 50 тыс. клиентов британского туристического оператора Thomas Cook «застряли» в Греции, 23 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:37
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Армия и оружие
Минобороны показало на видео первый запуск крылатой ракеты Х-35 «Уран»
Министерство обороны России показало видеоролик первого пуска крылатой ракеты Х-35 «Уран» с малого ракетного корабля «Смерч», проходящего модернизацию.
Известия 05:34
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04
Политика
В Челябинске выбрали нового председателя городской думы
Кирилл Ветхов стал председателем комиссии по городскому хозяйству и градостроительству.
Московский Комсомолец 05:29
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Хоккей
«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша
Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Автоспорт
Маркелов заменит погибшего Юбера на этапах в Сочи и Абу-Даби
Российский пилот Артем Маркелов выступит за команду Arden на заключительных этапах сезона в «Формуле-2» в Сочи и Абу-Даби.
Sportbox.RU 04:45