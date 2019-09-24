Политика
ИзвестияГлава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
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Недвижимость
Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО
Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.
Известия 08:18
Шоу-бизнес
Луиза-Габриэла Бровина рассталась с бойфрендом
Актриса удалила из личного блога совместные фото с экс-бойфрендом и заявила, что теперь свободна.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика
Путин проведет переговоры с Мадуро в Москве
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:06
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском 05:56
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Экономика
Какие страны пострадали от банкротства туроператора Thomas Cook
Больше всего от банкротства британского туроператора Thomas Cook пострадают курорты Испании (Канарские и Балеарские острова).
REGNUM 06:00
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Политика
Европейский суд отменил санкции против Януковича
Европейский суд решил снять санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет «МК».
Ореанда-Новости 06:55
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Общество
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 03:10
Политика
В Крыму выдвинули условие для установления морской границы с Украиной
Ранее украинское госучреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией об установлении морской границы, напоминает RT.
URA.Ru 07:32
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
Спасатели эвакуировали людей с горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников", сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
RT на русском 06:43
Экономика
Правительство утвердило устав акционерного общества «Почта России»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении устава акционерного общества "Почта России" и передаточный акт, касающийся имущества почтового оператора.
Finam.Ru 08:21
Политика
МИД Эстонии отрицает освобождение страны Красной армией
22 сентября МИД РФ опубликовал советские документы из фондов Центрального архива военного ведомства, в которых говорится об освобождении Эстонии Красной армией.
RuNews24.ru вчера в 11:03
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг российских компаний с лучшей репутацией
Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией по версии Reputation Institute (RI).
RT на русском 08:50
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Авто
В России появился новый Toyota Land Cruiser 200
Рестайлинговый Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова «черный перламутр» (доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD) и колесные диски нового дизайна в топовом исполнении Executive Lounge.
Автоновости дня вчера в 12:24
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро вчера в 08:44
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
Московский Комсомолец 06:49
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства певца Михаила Круга
Инфорос вчера в 04:57
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Политика
Вашингтон может сделать Анкаре предложение по поставкам ЗРК Patriot
Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") и американских истребителей пятого поколения F-35 ("Эф-35").
РЕН ТВ 01:17
Авто
Сбербанк начнет продавать автомобили
Сбербанк планирует запустить продажу новых и поддержанных автомобилей через новый маркетплейс.
Retail & Loyalty 02:28
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия 07:58
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Происшествия
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении 43 млн рублей
В Башкирии сотрудницу банка подозревают в хищении денег из кассы на сумму более 43 млн рублей.
REGNUM 06:09