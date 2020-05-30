Общество
Lenta.ruГлава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета вчера в 17:16
Происшествия
В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков
Комендантский час из-за беспорядков на фоне смерти чернокожего американца Джорджа Флойда от рук полицейского ввел мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, 30 мая сообщил он в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:13
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС 18:56
Фигурное катание
Бывший фигурист Максим Ковтун запел
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун начал карьеру певца.
Телеканал 360° вчера в 11:11
Технологии
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке
Что дешевеет, а что дорожает на подпольном онлайн-рынке Японская компания Trend Micro, специализирующаяся на кибербезопасности, в исследовании "Изменения на подпольных рынках: прошлое, настоящее и будущее" проанализировала изменения спроса и предложения на услуги киберпреступников.
Коммерсантъ 17:00
Общество
Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
РИА Новости 20:22
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 8 июня
Губернатор подчеркнул, что сейчас Омская область постепенно выходит на плато, но если случится резкий подъем заболеваемости, то ограничения введут снова.
Город55.ру вчера в 11:56
Космос
Илон Маск: Человечество может гордиться кораблем Crew Dragon
Российская газета 22:14
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости 01:00
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
Политика
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru 15:22
Экономика
Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня
В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru 17:00
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru 20:38
Армия и оружие
Появилось видео перехвата бомбардировщика США над Черным морем
Опубликовано видео перехвата российскими истребителями стратегического бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer над Черным морем.
Российская газета вчера в 10:51
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия 21:56
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 11:40
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
REGNUM 10:36
Политика
Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке
Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
RT на русском 21:56
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском 18:45
Общество
Сапожников и жители Читы открыли онлайн шествия в День города песней
Песню и клип создали театр песни и танца «Забайкалье» при поддержке Администрации городского округа «Город Чита», комитета культуры администрации городского округа «Город Чита», Союза кинематографистов Забайкальского края.
Чита.Ру 22:27
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:45
Здоровье
В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч.
Уральский меридиан 03:45