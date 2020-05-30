Общество
Lenta.ruГлава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Футбол
«Монако» поздравил Головина с 24-летием
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Авто
Плющенко похвастался новой машиной: «Просто надо трудиться, а не лежать на диване»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новой тачкой, которую заимел на карантине.
Нева Спорт вчера в 15:23
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Космос
Пушков напомнил о планах Маска на Марс в связи с запуском Crew Dragon
Российский сенатор Алексей Пушков поздравил основателя компании SpaceX Илона Маска с успешным запуском пилотируемого корабля с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном к Международной космической станции, однако подчеркнул, что до полета на Марс тот далек.
Известия вчера в 22:59
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
Коммерсантъ вчера в 21:33
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
Авто
Honda представила обновленный кроссовер UR-V
Автоновости дня вчера в 04:00
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
Общество
229 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Иркутской области
Ещё 229 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск вчера в 22:52
Происшествия
В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков
В ингушском городе Сунжа в ходе контртеррористической операции были ликвидированы двое боевиков.
РБК вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
Медведев предупредил о последствиях позиции США по СНВ-3 и ДОН
Позиция США в отношении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и Договора по открытому небу "будет иметь серьезные последствия", заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице "ВКонтакте".
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
Хоккей
В США призвали переименовать награду НХЛ в честь Овечкина
Приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ предложили переименовать в честь форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.
Российская газета 29 мая в 05:09
Единоборства
Вудли и Бёрнс показали одинаковый вес перед турниром UFC on ESPN 9
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли и бразильский боец смешанного стиля Гилберт Бёрнс сделали вес перед поединком на турнире UFC on ESPN 9.
RT на русском 29 мая в 16:41
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском 29 мая в 16:08
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM вчера в 20:37
Путешествия
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия вчера в 13:26
Экономика
ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года
Ruinformer.com 29 мая в 05:16
Футбол
Букмекеры: «Шахтер» победит «Динамо» в 24-м туре чемпионата Украины
31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Bookmaker-ratings.ru 29 мая в 09:45
Политика
В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова
Канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, так как отказывается признавать российский статус Крыма, уверен глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Газета.Ru вчера в 11:09
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
РИА Новости вчера в 07:19
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
Общество
В Минпросвещения назвали дату школьных выпускных
SM News 29 мая в 09:50
Экономика
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
РИА Новости вчера в 01:00
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Единоборства
Минеев нокаутировал Пронина в первом раунде
Российский боец ММА Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Артура Пронина на турнире Leon Warriors в Минске (Белоруссия).
Спорт-Экспресс вчера в 16:17
Здоровье
Коронавирус в Ивановскую область прибыл из Ямало-Ненецкого АО
По состоянию на 29 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1813 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлено 68 диагнозов.
Частник.Ru 29 мая в 06:16