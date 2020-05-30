Общество

Lenta.ruLenta.ruГлава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Глава Мосгордумы объяснил рост доходов за 2019 год продажей ценных бумаг

ТАССвчера в 14:14

Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

РИА Новостивчера в 16:53

За год доход спикера Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз

РБКвчера в 14:12

Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей

Интерфаксвчера в 14:35

Спикер Мосгордумы объяснил 2 млрд рублей в декларации продажей ценных бумаг

Коммерсантъвчера в 18:41

Алексей Шапошников связал рост доходов почти в 80 раз с продажей ценных бумаг, которыми располагал

Эхо Москвывчера в 15:05

Доход спикера Мосгордумы Шапошникова за год вырос почти в 80 раз

Новая газетавчера в 09:57
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Что точно изменится для миллионов пенсионеров с 1 июня

В России с 1 июня вступят в силу ряд законодательных инициатив, которые отразятся на пенсионерах.
Primpress.ru вчера в 17:00
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Общество

В первый класс будут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
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Здоровье

Калории — не самое страшное: диетологи рассказали о пользе и вреде орехов

Грубо говоря, горстка орехов — это вам на день, — говорит преподаватель Уральского института фитнеса Игорь Мормиль.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 29 мая в 11:24
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Здоровье

В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от курения

В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Коммерсантъ 02:38
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Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

Газета.Ru 01:37
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Общество

Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса

На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.
РБК 03:00
Армия и оружие

На Украине провели испытания ракеты «Нептун»

На полигоне Алибей в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", в ходе которых были осуществлены почти одновременные боевые пуски по двум морским целям, пишет издание "АрміяІпfоrм".
RT на русском 01:59
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Общество

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

В Москве вылечились еще 1 855 человек с коронавирусом

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний.
ТАСС 02:35
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Футбол

Ахмед Муса: «Я плакал из-за холода»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о сложностях после переезда в Европу. Также он выступал в Голландии и Англии.
Спорт-Экспресс вчера в 21:54
Общество

Китай подтвердил новую версию о происхождении коронавируса

Lenta.ru вчера в 23:22
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Общество

В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса.
РИА Новости 29 мая в 07:50
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
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Происшествия

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило три тысячи

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 31 мая, в регионе подтверждено 3 тысячи 18 случаев коронавируса.
Урал-пресс-информ 02:22
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Здоровье

Московские медики прибыли в Псков

Семь опытных московских медицинских специалистов прибыли в Псков для оказания помощи региону в борьбе с коронавирусом 30 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Псковское агентство информации вчера в 13:01
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Транспорт

В Мурманской области размыло железнодорожные пути

Би-порт вчера в 12:50
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Происшествия

В Ингушетии в ходе спецоперации уничтожили двух боевиков

РБК вчера в 13:27
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Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости вчера в 06:05
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ

Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
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Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время 29 мая в 11:01
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Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
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Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

При въезде на территорию Научно-технического центра "ВАЗа" были замечены два универсала Lada Vesta SW.
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Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 29 мая в 03:50
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Здоровье

У половины тяжелых больных COVID-19 не обнаружены изменения в легких

Интерфакс вчера в 02:09
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