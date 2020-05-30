Общество

Lenta.ruLenta.ruГлава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Спикер Мосгордумы объяснил 2 млрд рублей в декларации продажей ценных бумаг

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Спикер Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

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За год доход спикера Мосгордумы Шапошникова вырос в 79 раз

РБК14:12
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