Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

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