Общество
Lenta.ruГлава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
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Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Финансы
Укрепление рубля заставило задуматься о валютной структуре портфелей
С начала года рубль потерял 13% к доллару и 12% к евро.
Ведомости вчера в 05:49
Здоровье
71 новый носитель коронавируса выявлен в Алтайском крае
Случаи инфицирования зафиксированы на территории Барнаула (46), в Зональном районе (5), Новоалтайске (4), Славгороде (4), Первомайском районе (3), Павловском районе (2), Ребрихинском районе (2), Рубцовске (1), Бийске (1), Бийском районе (1), Змеиногорском районе (1), Тальменском районе (1). На 30 мая в Алтайском крае у 1 779 человек подтверждено заражение коронавирусом, включая 184 ребенка.
Kursk.com вчера в 03:25
Футбол
Букмекеры: «Шахтер» победит «Динамо» в 24-м туре чемпионата Украины
31 мая «Шахтер» сыграет с киевским «Динамо» в 24-м туре украинской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Bookmaker-ratings.ru 29 мая в 09:45
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru вчера в 15:45
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
Известно, что контракт на транзит российского газа через Польшу истек 16 мая, а 17 мая прокачка проходит только по распределению через аукционы.
iReactor 28 мая в 02:43
Футбол
Гасперини рассказал, что болел коронавирусом во время матча с «Валенсией». В мае у него выявили антитела
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что в день ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Валенсией» был болен коронавирусом.
Матч ТВ 01:31
Авто
Представили новый кроссовер Volkswagen Nivus
В Бразилии Volkswagen Nivus начнут выпускать и продавать уже летом 2020 года, одновременно кроссовер появится в Аргентине, позднее — в Мексике.
Тарантас Ньюс 28 мая в 11:36
Происшествия
За сутки 103 новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
По информации оперштаба на утро пятницы, 29 мая, в Новосибирской области за сутки еще у 103 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Kursk.com 29 мая в 01:39
Общество
Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
Газета.Ru вчера в 14:47
Общество
В Китае выдвинули новую версию о происхождении коронавируса
Теория, согласно которой источником распространения коронавируса стал продуктовый рынок «Хуанань» в Ухане, оказалась ошибочной.
НТВ вчера в 01:36
Общество
Выплаты на детей 1 июня получат 10 млн семей
«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от трех до 16 лет 10 млн семей получат эту меру поддержки 1 июня», — говорится в заявлении.
Известия 29 мая в 22:15
Хоккей
Александр Овечкин завоевал свой девятый «Морис Ришар Трофи»
Известия Мордовии 28 мая в 06:00
Общество
Губернатор Куйвашев пригрозил уральцам продлением карантина
Уральский меридиан вчера в 12:03
Общество
В России школьные выпускные пройдут 27 июня
Реальное время 29 мая в 11:01
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru вчера в 15:04
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю
О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ 29 мая в 10:11
Политика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в Вашингтоне
По имеющейся информации, немецкий политик отказалась принять участие в саммите G7, который должен состояться в июне в Вашингтоне.
RuNews24.ru вчера в 10:33
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Общество
В Москве за сутки выпало более 100% месячной нормы осадков
Известия вчера в 02:45
Космос
В США взорвался при испытаниях прототип корабля Starship Илона Маска
Профиль 29 мая в 16:56
Происшествия
В ходе спецоперации в Ингушетии уничтожены два боевика
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Пилоты и бортпроводники рассказали, почему не стоит разуваться на борту самолета.
Известия 00:29
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru 29 мая в 15:22
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05