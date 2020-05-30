Общество
Lenta.ruГлава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Читать в источнике
Оценить1,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 16:23, Ашберн
Общество
В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:49
Общество
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
РИА Новости вчера в 18:57
Космос
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
Lenta.ru 15:45
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Здоровье
Назван новый «апокалиптический» вирус
Миру грозит новый «апокалиптический» вирус, который будет передаваться от животного к человеку.
News.ru 11:40
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Общество
Microsoft заменит редакторов новостей искусственным интеллектом
Компания Microsoft приняла решение расторгнуть контракт с новостным британским агентством PA Media, сотрудники которого редактировали материалы для домашних страниц сайта MSN и браузера Edge, сообщает газета The Guardian.
Коммерсантъ 14:58
Общество
Роспотребнадзор обозначил новые правила работы для храмов
Православные храмы прекратили работать с 13 апреля. Решение о запрете на посещение для верующих принял глава РПЦ патриарх Кирилл.
Мир новостей вчера в 09:13
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Политика
США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Сообщается, что документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
Аргументы и Факты вчера в 20:07
Спорт
ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».
Metaratings 05:53
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в небольшой роли в американском сериале "Космические войска" производства Nетflіх.
Культуромания 09:46
Общество
В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка.
Вести.Ru 11:30
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta вчера в 04:04
Политика
Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках.
REGNUM 15:07
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Кино
Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»
Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM вчера в 11:30
Культура
Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса
Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 10:03
Происшествия
Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах
Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Общество
Калининградские ТЦ продолжат работать по сокращенному графику
Калининградские власти сохранили ограничения в графике работы торговых центров из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 09:47
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета вчера в 05:07
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40