Коронавирус
РБКГлава Мосгордумы заявил о готовности Москвы ослабить ограничения
Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».
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Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
Газета.Ru 18:31
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Происшествия
Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице
По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание.
Известия 10:54
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv 05:11
Экономика
Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов.
Коммерсантъ 08:25
Кино
Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров
Кinomania 18:16
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС 18:06
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия 10:47
Армия и оружие
В Норвегии испугались реакции России на американский радар
Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте.
Городовой 03:40
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии
Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.
REGNUM вчера в 23:32
Энергетика
Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей
Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 09:43
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Авто
Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72%
В апреле 2020 года объем продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уменьшился на 72,4% по сравнению с АППГ и составил всего 38 922 экземпляра.
Новые автомобили 06:57
Экономика
АЛРОСА почти остановила продажу алмазов
Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта.
Коммерсантъ 11:06
Происшествия
Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске
Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Экономика
Турция сняла ограничения с зарубежных банков по операциям с лирой
Управление по банковскому регулированию и надзору (BDDK) Турции сняло с зарубежных банков введенные ранее ограничения по операциям с лирой, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 10:21
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru вчера в 09:44
Происшествия
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее.
Lenta.ru 13:25
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Общество
Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми
Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.
k1news.ru вчера в 10:30
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Общество
108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за прошедшие сутки, таковы данные оперштаба.
Время Пресс вчера в 03:49
Общество
Дуров объявил о закрытии проекта TON
Обновлено в 21:12 Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram.
BFM.ru 13:14