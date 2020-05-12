Ситуация в Москве соответствует всем критериям для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире телеканала «Звезда».

Общество Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19. 763

Происшествия США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. 23

Происшествия Власти Петербурга назвали предварительную причину пожара в больнице По предварительным данным, причиной пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге стало короткое замыкание.

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 7

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 19

Армия и оружие В Норвегии испугались реакции России на американский радар Жители города Варде в Норвегии переживают, что Россия отреагирует на монтаж усовершенствованного американского оборудования на систему «Глобус», которая работает в их населенном пункте. 386

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии Остров Хоккайдо, 12 мая 2020, 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи 12 мая на севере Японии.

Энергетика Saudi Aramco дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн баррелей Минэнерго Саудовской Аравии обязало компанию Saudi Aramco дополнительно сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в июне этого года еще на 1 млн баррелей в сутки. 108

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 2,7K

Авто Продажи новых автомобилей в апреле в России упали на 72% В апреле 2020 года объем продаж новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), уменьшился на 72,4% по сравнению с АППГ и составил всего 38 922 экземпляра. 143

Экономика АЛРОСА почти остановила продажу алмазов Показатель в апреле упал в десять раз Продажи алмазов и бриллиантов АЛРОСА в апреле составили $15,6 млн, что в десять раз ниже уровня марта. 2

Происшествия Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 364

Происшествия Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении тюремщицы исправительной колонии №6, из-за халатности которой российский зек отсидел лишнее. 6

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 1,8K

Общество Президент Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми Сегодня Президент России объявил о новых выплатах семьям с детьми – сообщает K1NEWS.RU.

Технологии Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.

Энергетика Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти» Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири. 521