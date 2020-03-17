Политика
РИА НовостиГлава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
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с чего всё началось
Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил, что покидает пост по состоянию здоровья, новый председатель комиссии будет объявлен в ЦИК 18 марта.ТАСС04:20
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ЦИК планирует рассмотреть вопрос о новом главе Мосгоризбиркома на заседании 18 марта
Агентство Москва05:01
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