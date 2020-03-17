Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Читать в источнике
с чего всё началось

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уйдет в отставку

Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил, что покидает пост по состоянию здоровья, новый председатель комиссии будет объявлен в ЦИК 18 марта.
ТАСС04:20

Подробнее о событии

Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке

РБК06:05

ЦИК планирует рассмотреть вопрос о новом главе Мосгоризбиркома на заседании 18 марта

Агентство Москва05:01

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

РИА Новости04:58

Глава Мосгоризбиркома Горбунов объявил об отставке

Москва 2404:48

Валентин Горбунов покинул пост председателя Мосгоризбиркома

Интерфакс04:33

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ушёл в отставку

Эхо Москвы07:06

ЦИК предложит кандидатуру Юрия Ермолова на пост главы Мосгоризбиркома

ТАСС04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:46, Ашберн
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Шоу-бизнес

Пожилую супругу Гогена Солнцева парализовало

RuNews24.ru 06:06
Общество

Коронавирус может передаваться через банкноты

По ее данным, на бумажных носителях вирусы остаются жизнеспособными в течение 3-4 дней, а на пластике до девяти дней.
Первый канал вчера в 00:31
Политика

Новый украинский министр попытался занять кресло Зеленского

Новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко по ошибке попытался занять кресло президента, сообщили украинские СМИ.
Взгляд.ру 08:28
Футбол

Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ

Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
RuNews24.ru вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро.
Gazeta.SPb вчера в 05:04
Здоровье

В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

"Распоряжением губернатора Николая Любимова на территории региона с 17 марта 2020 года и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:21
Общество

Второй случай заболевания коронавирусом выявили в Нижнем Новгороде

Первая пациентка уже выздоровела В Нижегородской области подтвердили второй случай заболевания новым коноравирусом COVID-19.
Коммерсантъ Нижний Новгород 08:12
Здоровье

Коронавирус. Глава региона дал поручения членам правительства

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев, открывая заседание координационного совета по противодействию коронавирусу, сразу дал ряд поручений министерствам и ведомствам региона, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».
Новости Саратова 08:31
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
РИА Новости 06:42
Политика

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
РБК вчера в 06:32
Общество

В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса

В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 08:11
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Футбол

РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля

Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:42
Политика

Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях

Владимир Путин призвал бороться с коррупцией на всех направлениях.
Piter.tv 06:48
Политика

В Кремле назвали несправедливой критику Минска за закрытие границы

Россия предупреждала Белоруссию о мерах со своей стороны по борьбе с распространением коронавируса и считает критику Минска в ответ на частичное закрытие границы несправедливой.
Известия 06:02
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Фигурное катание

30-летний японский фигурист Крис Рид умер от сердечного приступа

Японский фигурист Крис Рид, выступавший в танцах на льду, скончался от сердечного приступа в возрасте 30 лет, сообщает портал Yahoo.
Спорт-Экспресс 03:03
Политика

Путин призвал не тратить напрасно деньги на продукты

Президент РФ Владимир Путин призывает людей на фоне ситуации с коронавирусом не тратить напрасно деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.
Российская газета 08:27
Футбол

Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год

УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Ведомости 08:35
Общество

Собянин: Идентифицированы 95% граждан, вернувшихся в РФ из очагов инфекции

Идентифицированы 95 процентов граждан, вернувшихся в Россию из очагов распространения коронавирусной инфекции, сообщил президенту мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:37
Футбол

Дайч признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч стал лучшим тренером месяца в АПЛ. В феврале «Бернли» набрал 8 очков в четырех матчах, ни разу не проиграв.
Sports.ru 07:11
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Происшествия

В Москве задержали сбившего вдову Юрия Любимова

Известия 05:45
Армия и оружие

Пентагон признал дрон MQ-9 Reaper бесполезным в войне с Россией

Что происходит 03:01
Политика

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
РБК 08:04
Футбол

Руководитель «Арсенала» Аджоев выступил за доигровку сезона РПЛ после паузы

Руководитель тульского футбольного клуба "Арсенал" Гурам Аджоев считает, что нынешний сезон Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ) необходимо доиграть после приостановки.
ТАСС Спорт 08:11
Экономика

Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков

Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Гаджеты

Компьютерный корпус Abkoncore H600X поможет создать игровую систему

Дебютировал стильный компьютерный корпус Abkoncore H600X, который уже доступен для предварительного заказа по ориентировочной цене 93 доллара США.
3DNews 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное