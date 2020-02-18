Политика
Lenta.ruГлава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
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Политика
СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Общество
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
Появилось видео нападения в московском храме
Хоккей
Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу
Авто
Компания Fiat рассекретила внешность нового стильного пикапа
Маловероятно, что новый пикап выйдет за пределы южноамериканского рынка, поскольку в Европе линейка компактных Fiat представлена «каблучком» Doblo и фургончиком Fiorino, а в России доступна только модель Fullback, которая стоит от 1,7 млн рублей.
Общество
Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
ЖКХ
Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить
Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
Общество
Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро показала стройные ноги
В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
Политика
Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»
Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года
Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
Политика
В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
Политика
В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Экономика
Определен регион с самым дешевым в России шампанским
В Москве и Приморье продается самое дорогое игристое вино отечественного производства, а самые низкие цены на этот напиток – в Чувашии, свидетельствуют данные IT-компании «Эвотор».
Авто
Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать
Автомобильные эксперты Российской газеты проанализировали модели, которые предлагаются на российском вторичном рынке, и рассказали, какой пробег должен насторожить покупателей.
Общество
Якубович спас Диброва во время приступа в московском кинотеатре
Артист Леонид Якубович оказал помощь и спас Дмитрия Диброва, когда телеведущий почувствовал себя плохо на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в московском кинотеатре "Октябрь".
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Экономика
Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
Гаджеты