Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
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Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Lenta.ruвчера в 17:58

Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»

РИА Новостивчера в 15:48

Глава Мюнхенской конференции внесён в базу сайта «Миротворец»

RT на русскомвчера в 16:25

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»

Известиявчера в 16:22

Глава Мюнхенской конференции попал в список сайта «Миротворец»

ТАССвчера в 15:59

«12 шагов» довели главу Мюнхенской конференции до «Миротворца»

РЕН ТВвчера в 15:58

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец»

РБКвчера в 17:24
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:27, Ашберн
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СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ вчера в 17:14
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В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе

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Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены на фоне вспышки коронавируса, объявили в компании Apple.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
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Появилось видео нападения в московском храме

ТВ Центр вчера в 07:11
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Никита Кучеров принес «Тампа-Бэй» очередную победу

Вести.Ru 00:03
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Компания Fiat рассекретила внешность нового стильного пикапа

Маловероятно, что новый пикап выйдет за пределы южноамериканского рынка, поскольку в Европе линейка компактных Fiat представлена «каблучком» Doblo и фургончиком Fiorino, а в России доступна только модель Fullback, которая стоит от 1,7 млн рублей.
CarsWeek.ru вчера в 00:58
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Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

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Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
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В кадре Климова повторила образ Мэрилин Монро, пишет storinka.com.ua.
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Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»

Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
News.ru вчера в 18:19
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
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В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
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В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
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Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
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Определен регион с самым дешевым в России шампанским

В Москве и Приморье продается самое дорогое игристое вино отечественного производства, а самые низкие цены на этот напиток – в Чувашии, свидетельствуют данные IT-компании «Эвотор».
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Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

Автомобильные эксперты Российской газеты проанализировали модели, которые предлагаются на российском вторичном рынке, и рассказали, какой пробег должен насторожить покупателей.
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Якубович спас Диброва во время приступа в московском кинотеатре

Артист Леонид Якубович оказал помощь и спас Дмитрия Диброва, когда телеведущий почувствовал себя плохо на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в московском кинотеатре "Октябрь".
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Экономика

Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников

Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича.
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Okko выпустил приставку для телевизора

Lenta.ru вчера в 23:32
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