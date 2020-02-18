Политика
Lenta.ruГлава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
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Общество
Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали после приступа эпилепсии
Фигурное катание
Украинский фигурист Николай Бондарь скончался в Китае
Происшествия
В суд направлено ещё одно уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Генпрокуратура направила в суд ещё одно уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Культура
Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем
Президент Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с 85-летием.
Здоровье
В Ухане главврач больницы скончался от коронавируса
Ранее от коронавируса скончался врач, который первым сообщил о вспышке нового заболевания в Ухане.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Культура
Автор саундтрека к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей
Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
Общество
Источник назвал причину отставки начальника московской полиции
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Биатлон
Резцова: Фуркад сам начал, но потом испугался
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Хоккей
Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
В первом периоде встречи Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом, отправив его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных "Вегаса".
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Футбол
«Рубин» объявил о подписании контракта с Тарасовым
«Рубин» объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Авто
Cadillac выпустит первый электрический автомобиль в апреле
Президент Cadillac Стив Карлайл (Steve Carlisle) сообщил, что компания представит кроссовер, свой первый полностью электрический автомобиль, в апреле на Национальной ассоциации автодилеров.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм разделась и показала растяжки после родов
После беременности и рождения первенца плюс-сайз модель Эшли Грэм стала продвигать в массы идею бодипозитива еще активнее, чем прежде.
Общество
Samsung согласилась предустанавливать российский софт
1 июля в силу вступит закон, который предполагает обязательную предустановку российских приложений на все смартфоны и компьютеры, которые будут продаваться на территории России.
Происшествия
В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал»
Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.
Политика
Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Экономика
Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует
Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.
Наука
Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию
Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
Происшествия
Экскаваторщик нашел мертвую россиянку в бочке с отходами
Прибывшие на место полицейские извлекли из бочки тело женщины и чемодан с одеждой.
Технологии
Названы основные методы взлома банков в РФ
Специалисты протестировали 10 банков, входящих в топ-50 в России.