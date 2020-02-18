Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Политика Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17 На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 коп. — до 63,67 рубля. Курс евро увеличился на 22 коп. и составил 68,95 рубля.

Здоровье В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.

Политика Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.

Хоккей Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных В первом периоде встречи Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом, отправив его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных "Вегаса".

Авто Cadillac выпустит первый электрический автомобиль в апреле Президент Cadillac Стив Карлайл (Steve Carlisle) сообщил, что компания представит кроссовер, свой первый полностью электрический автомобиль, в апреле на Национальной ассоциации автодилеров.

Общество Samsung согласилась предустанавливать российский софт 1 июля в силу вступит закон, который предполагает обязательную предустановку российских приложений на все смартфоны и компьютеры, которые будут продаваться на территории России.

Происшествия В тюремной больнице умер «краснодарский каннибал» Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Дмитрий Бакшеев, который убил женщину и надругался над ее телом, скончался в тюремной больнице, передает ТАСС.

Политика Аваков отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе Ранее Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик на период подготовки местных выборов в регионе.

Происшествия Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера "Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.

Экономика Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустует Два из трех брокерских счетов пустуют, показал проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка опрос крупнейших инвестиционных компаний, на которые, по данным ассоциации, приходится 95% клиентов.