Политика

REGNUMREGNUMГлава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
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Главу Мюнхенской конференции внесли в базу данных сайта «Миротворец»

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Московский Комсомолец16:54

«12 шагов» довели главу Мюнхенской конференции до «Миротворца»

РЕН ТВ15:58

Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта «Миротворец»

РИА Новости15:48
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