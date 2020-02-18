Политика
REGNUMГлава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
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Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Политика
Лукашенко рассказал об угрозах на границе с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число вызовов и угроз пограничной безопасности с каждым годом не уменьшается.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Кино
Том Холланд поделился ожиданиями от фильма по Uncharted
В конце января стало известно, что фильм по Uncharted перенесли на 5 марта 2021 года.
Экономика
Дивиденды спасут от потерь: какие 3 акции стоит купить в 2020 году
Caterpillar Дивидендная доходность акций Caterpillar 3,01% Caterpillar является мировым лидером на рынке крупного машиностроения.
Происшествия
В Башкирии спасли провалившийся под лед табун лошадей
Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на продвижение идеи патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской республик на период подготовки местных выборов в регионе.
Футбол
Insta-битва продолжается: Дзюба выложил новое фото со Слуцким
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Технологии
Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg.
Кино
Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
В феврале 2019 г. «Газпром» объявил об отставке двух ключевых заместителей Миллера – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за работу на внешних рынках.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращении рейсов в Китай
«Аэрофлот» принял решение временно внести изменения в расписание полётов в Китай «в связи со снижением спроса».
Авто
Новый Kia Sorento официально представлен
Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
Наука
Зеленый чай помогает защититься от рака груди
Оказалось, что в борьбе с раком может помочь зеленый чай. В нем исследователи нашли фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат.
Происшествия
В столичном отеле задержали серийного насильника
Задержали предполагаемого насильника на территории отеля, но при каких обстоятельствах, ведомство не уточняет.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Биатлон
Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии
Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Хоккей
«Аризона» выиграла у «Вашингтона», Овечкин снова не забросил
У «Вашингтона» шайбу на 38-й минуте забросил Карг Хагелин. Александр Овечкин вновь не смог поразить ворота соперника.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.