Политика
Lenta.ruГлава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. Он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно закрыт еще в конце мая.
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с чего всё началось
В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года.РБКвчера в 14:54
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Протестное голосование в НАО отбило охоту у Бездудного объединяться с Архангельской областью
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