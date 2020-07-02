В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года.

с чего всё началось

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. Он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно закрыт еще в конце мая.

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

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