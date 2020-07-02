Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Смотрите также
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу
Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
В Ненецком округе против поправок проголосовали почти 56% избирателей
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК. Он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно закрыт еще в конце мая.В источнике
С чего всё началось
Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью
В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года.
РБКвчера в 14:54
Подробнее о событии
Протестное голосование в НАО отбило охоту у Бездудного объединяться с Архангельской областью
БеломорКаналвчера в 16:56
Бездудный без обиняков: голосование в НАО — это реакция на объединение с Поморьем
Эхо Северавчера в 08:10