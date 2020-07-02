Политика
РИА НовостиГлава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный. Ранее, еще в мае, сообщалось, что руководители регионов не будут проводить соответствующий референдум.
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с чего всё началось
В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года.РБКвчера в 14:54
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Елена Абеленцева: Жители НАО голосовали не против Конституции, а против объединения регионов
Ненецкое информационное агентство - 24вчера в 05:31
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Технологии
Роскачество рассказало, как использовать ноутбук в жару
Роскачество рассказало, как правильно эксплуатировать ноутбук в жаркую погоду.
Газета.Ru 01:27
Общество
В Волгограде продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 12 июля
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением продлил режим самоизоляции для волгоградских пенсионеров до 12 июля.
Волгоград Онлайн вчера в 16:06
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Армия и оружие
Индия может предпочесть американские F-35 российским Су-57
Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
REGNUM вчера в 04:36
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии действует в России с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
Интерфакс вчера в 07:50
Культура
Телеканал СТС возобновил съемки сразу семи сериалов
СТС объявил, что стартовали съемки сразу семи сериалов, котрые выйдут в ближайшем сезоне на канале.
Комсомольская правда вчера в 04:49
Общество
В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов
Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Технологии
Ульяновцев пригласили на тестирование на антитела к COVID-19
Как пояснила заведующая лабораторией «Центра СПИД» Татьяна Емельянова, полученный анализ характеризуют два показателя: иммуноглобулины М - наличие этих белков в крови пациента говорит о том, болеет он или нет в данный момент; иммуноглобулины G - выявление антител такого типа позволяет сделать вывод о перенесенной в прошлом коронавирусной инфекции.
Ульяновская правда 00:00
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
В пресс-службы Минобороны рассказали о самочувствии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 добровольцев.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассердила фанатов снимком с дочерью
VSE42.RU вчера в 05:03
Космос
Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
Общество
Предприниматели могут подать заявление на получение «коронавирусных» субсидий до 2 июля
Ранее сообщалось, что организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших от коронавируса отраслях, должны подать заявление на получение субсидий за апрель и май до 1 июля 2020 года.
Newsler.ru 30 июня в 09:21
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия
Экс-начальника колонии на Алтае обвинили в помощи лидеру банды
Горно-Алтайск, 3 июля 2020, 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий.
REGNUM 00:45
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Футбол
Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона
В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 12:29
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Здоровье
В Минздраве объяснили рост заболеваемости раком среди россиян
«Показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению», — сообщил врач в беседе с RT.
URA.Ru 01:17
Гаджеты
BMW обновляет программное обеспечение
Автомобили 5 серии получат новую функцию в виде Apple Digital Key.
Car.ru вчера в 14:38
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Политика
Парламент Черногории легализовал однополые браки
Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
Кавказ Пост вчера в 03:05