Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный. Ранее, еще в мае, сообщалось, что руководители регионов не будут проводить соответствующий референдум.
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с чего всё началось

Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года.
РБКвчера в 14:54

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Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Lenta.ruвчера в 16:39

Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

РБКвчера в 14:54

Глава НАО заявил об отказе от объединения с Архангельской областью

Коммерсантъвчера в 15:52

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

РИА Новостивчера в 15:40

В НАО отказались объединиться с Архангельской областью

Известиявчера в 15:53

Эксперт: результаты голосования в НАО связаны с внутренней повесткой региона

ТАССвчера в 07:30

Елена Абеленцева: Жители НАО голосовали не против Конституции, а против объединения регионов

Ненецкое информационное агентство - 24вчера в 05:31
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Роскачество рассказало, как использовать ноутбук в жару

Роскачество рассказало, как правильно эксплуатировать ноутбук в жаркую погоду.
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Общество

В Волгограде продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 12 июля

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением продлил режим самоизоляции для волгоградских пенсионеров до 12 июля.
Волгоград Онлайн вчера в 16:06
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Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
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Армия и оружие

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Нью-Дели, 2 июля 2020, 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35.
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Общество

С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики

Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии действует в России с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

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Известия вчера в 16:40
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Интерфакс вчера в 07:50
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Культура

Телеканал СТС возобновил съемки сразу семи сериалов

СТС объявил, что стартовали съемки сразу семи сериалов, котрые выйдут в ближайшем сезоне на канале.
Комсомольская правда вчера в 04:49
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Общество

В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов

Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Технологии

Ульяновцев пригласили на тестирование на антитела к COVID-19

Как пояснила заведующая лабораторией «Центра СПИД» Татьяна Емельянова, полученный анализ характеризуют два показателя: иммуноглобулины М - наличие этих белков в крови пациента говорит о том, болеет он или нет в данный момент; иммуноглобулины G - выявление антител такого типа позволяет сделать вывод о перенесенной в прошлом коронавирусной инфекции.
Ульяновская правда 00:00
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Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
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Политика

Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам

Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости вчера в 14:05
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Общество

В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев

В пресс-службы Минобороны рассказали о самочувствии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 добровольцев.
Газета.Ru 01:37
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассердила фанатов снимком с дочерью

VSE42.RU вчера в 05:03
Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
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Общество

Предприниматели могут подать заявление на получение «коронавирусных» субсидий до 2 июля

Ранее сообщалось, что организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших от коронавируса отраслях, должны подать заявление на получение субсидий за апрель и май до 1 июля 2020 года.
Newsler.ru 30 июня в 09:21
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:23
Происшествия

Экс-начальника колонии на Алтае обвинили в помощи лидеру банды

Горно-Алтайск, 3 июля 2020, 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий.
REGNUM 00:45
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
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Футбол

Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
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Музыка

Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада

Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

Стало известно, какие категории российских пенсионеров получат прибавку от государства с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 12:29
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Здоровье

В Минздраве объяснили рост заболеваемости раком среди россиян

«Показатель заболеваемости отражает в том числе рост диагностических возможностей и доступности медицинской помощи населению», — сообщил врач в беседе с RT.
URA.Ru 01:17
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Гаджеты

BMW обновляет программное обеспечение

Автомобили 5 серии получат новую функцию в виде Apple Digital Key.
Car.ru вчера в 14:38
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Общество

Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
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Политика

Парламент Черногории легализовал однополые браки

Для принятия закона требовался 41 депутатский голос. В итоге в пользу однополых партнерств проголосовало 42 народных избранника.
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