В начале мая власти НАО и Архангельской области объявили о запуске процесса объединения регионов и подписали соответствующий меморандум. Источники РБК уточняли, что референдум об объединении пройдет в течение этого года.

с чего всё началось

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный. Ранее, еще в мае, сообщалось, что руководители регионов не будут проводить соответствующий референдум.

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

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