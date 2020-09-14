Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
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Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры "наиболее важным событием" за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.В источнике
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