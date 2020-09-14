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Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

Взгляд.ру21:11
Телеканал 360°

NASA внимательно изучит Венеру после обнаружения там фосфина

Телеканал 360°21:19
Газета.Ru

В NASA прокомментировали обнаружение признаков жизни на Венере

Газета.Ru18:38
Московский Комсомолец

NASA: найденный в атмосфере Венеры фосфин - важное событие

Московский Комсомолец19:38
Известия

Глава NASA оценил обнаружение на Венере возможного признака жизни

Известия19:55
РИА Новости

Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

РИА Новости17:50
Комсомольская правда

Сенсационное открытие астрономов: на Венере кто-то живет

Комсомольская правдавчера в 13:53

Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит
РИА Новостивчера в 13:07
19

Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
8

Медосмотры и диспансеризацию возобновили в Амурской области

В амурских медицинских учреждениях возобновили медосмотры и диспансеризацию для: пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе находящихся в приемной или патронатной семье; несовершеннолетних; определенных групп взрослого населения.
Телепортвчера в 04:59

Хакасский театр тепло встретили в Калмыкии

Творческую делегацию из Хакасии возглавляют заместитель министра культуры Республики Хакасия Лариса Киштеева, директор Хакасского театра драмы и этнической музыки «Читiген» Ирина Чустугешева и художественный руководитель коллектива народный артист Хакасии Валерий Топоев.
Хакасиявчера в 06:21

Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
8

Древний Ханаанский дворец в Тель-Кабри разрушило землетрясение

По словам авторов научной работы, характер разрушений говорит о том, что все происходило в один момент, а не на протяжении некоторого времени. popmeh.ru Также МедиаПоток рассказывал, что археологи раскопали рядом с израильским побережьем загадочное кораблекрушение, которое произошло в VII веке.
МедиаПотоквчера в 09:01
5

Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневниквчера в 02:58

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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