Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Смотрите также
На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
Семья Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
Hyundai представила новый кроссовер Tucson
Кристина Асмус сделала тройное сальто
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Песков призвал не считать кредит Белоруссии вмешательством в ее дела
YouTube объявил о запуске сервиса коротких видео, как в TikTok
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения
Коронавирус становится сезонным заболеванием — Роспотребнадзор
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в ДНР и ЛНР
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Гол Гурьянова вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Зеленский заявил о возможном начале беспорядков в ДНР и ЛНР
Стало известно о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС России
На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом
Hyundai представила новый кроссовер Tucson
Россия оказалась на 106-м месте в мире по смертности от коронавируса
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
С чего всё началось
Группа астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета опубликовала
в журнале Nature Astronomy результаты анализа наблюдений Венеры, проведенных в 2017 и 2019 годах при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла и системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в миллиметровом диапазоне волн.
Подробнее о событии