Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука
RT на русском
RT на русском

Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
С чего всё началось
Группа астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета опубликовала
 в журнале Nature Astronomy результаты анализа наблюдений Венеры, проведенных в 2017 и 2019 годах при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла и системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в миллиметровом диапазоне волн.
Хайтек+вчера в 13:15
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

Взгляд.ру21:11
Москва 24

В NASA назвали важнейшее событие за все время поисков внеземной жизни

Москва 2421:54
Газета.Ru

В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни

Газета.Ruвчера в 03:01
Телеканал 360°

NASA внимательно изучит Венеру после обнаружения там фосфина

Телеканал 360°21:19
Известия

Глава NASA оценил обнаружение на Венере возможного признака жизни

Известия19:55
РИА Новости

Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

РИА Новости17:50
Комсомольская правда

«Жизнь на Венере?»: Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина

Комсомольская правда23:06

На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

Газовый трубопровод, поставляющий российский газ в Европу, разгерметизировался в районе поселка городского типа Чабаны в Киевской области, сообщил исполнительный комитет Чабанского поселкового совета.
На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом
Ведомости02:36
45

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
838

Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
31

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
3,5K

Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
279

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
45

На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38