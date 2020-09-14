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Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
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Российская газета

Глава НАСА призвал уделить Венере «первостепенное внимание»

Российская газета19:47
ТК Звезда

В NASA рассказали о значимости обнаруженных на Венере признаков внеземной жизни

ТК Звезда19:26
Комсомольская правда

Сенсационное открытие астрономов: на Венере кто-то живет

Комсомольская правдавчера в 13:53
Газета.Ru

В NASA прокомментировали обнаружение признаков жизни на Венере

Газета.Ru18:38
Известия

Глава NASA оценил обнаружение на Венере возможного признака жизни

Известия19:55
РИА Новости

Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина на Венере

РИА Новости17:50
Московский Комсомолец

NASA: найденный в атмосфере Венеры фосфин - важное событие

Московский Комсомолец19:38

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газетавчера в 14:23
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В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

В Соединенных Штатах испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании.
Известия17:24

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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