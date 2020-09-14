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Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

Взгляд.ру21:11
Газета.Ru

В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни

Газета.Ruвчера в 03:01
Телеканал 360°

NASA внимательно изучит Венеру после обнаружения там фосфина

Телеканал 360°21:19
Московский Комсомолец

«Жизнь на Венере?»: глава NASA оценил находку фосфина на планете

Московский Комсомолец22:02
Известия

Глава NASA оценил обнаружение на Венере возможного признака жизни

Известия19:55
РИА Новости

Глава NASA оценил обнаружение фосфина на Венере

РИА Новости17:50
Комсомольская правда

«Жизнь на Венере?»: Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина

Комсомольская правда23:06

Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии «пустить кровь» российским ВВС

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой "Рафаэль" на модернизацию своих систем ПВО и переподготовке их расчетов, что свидетельствует о попытках Тбилиси восстановить свою систему обороны, пишет в Forbes военный эксперт Дэвид Экс.
РИА Новости22:58
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Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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В России вынесен на рассмотрение новый масштабный проект изменения ПДД

Проект правок к Правилам дорожного движения (ПДД) подготовило Министерство транспорта РФ, который введет ограничения для владельцев электросамокатов, сегвеев, скейтбордов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
SM Newsвчера в 03:55
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