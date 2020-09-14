Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
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Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
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