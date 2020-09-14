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Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
С чего всё началось
Группа астрономов во главе с Джейн Гривз из Кардиффского университета опубликовала
 в журнале Nature Astronomy результаты анализа наблюдений Венеры, проведенных в 2017 и 2019 годах при помощи наземного телескопа Джеймса Кларка Максвелла и системы радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в миллиметровом диапазоне волн.
Хайтек+вчера в 13:15
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

Взгляд.ру21:11
РИА Новости

Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

РИА Новости17:50
Комсомольская правда

«Жизнь на Венере?»: Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина

Комсомольская правда23:06
Телеканал 360°

NASA внимательно изучит Венеру после обнаружения там фосфина

Телеканал 360°21:19
Известия

Глава NASA оценил обнаружение на Венере возможного признака жизни

Известия19:55
Москва 24

В NASA назвали важнейшее событие за все время поисков внеземной жизни

Москва 2421:54
Газета.Ru

В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни

Газета.Ruвчера в 03:01

Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Поединок седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между волгоградским "Ротором" и футбольным клубом "Краснодар" отменён Дело всё в том, что в коллективе белорусского специалиста Александра Хацкевича несколько спортсменов заразились коронавирусной инфекцией.
Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса
Честный рейтинг букмекеров13 сентября в 12:45
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, который находится на лечении в Германии, обсудил свое отравление с немецким прокурором и заявил, что планирует вернуться в Россию, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в органах безопасности Германии.
Ведомости00:41
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«Динамо» попросило РФС проверить судью Лапочкина на полиграфе

Московское "Динамо" опубликовало заявление, в котором попросило экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) проверить арбитра Сергея Лапочкина на полиграфе по итогам матча 7-го тура РПЛ с "Рубином".
Газета.Ru05:31