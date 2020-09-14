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Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что обнаружение фосфина в атмосфере Венеры является важным событием для поисков возможного существования внеземной жизни.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

NASA внимательно изучит Венеру после обнаружения там фосфина

Телеканал 360°21:19
Москва 24

В NASA назвали важнейшее событие за все время поисков внеземной жизни

Москва 2421:54
Комсомольская правда

«Жизнь на Венере?»: Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина

Комсомольская правда23:06
Взгляд.ру

Глава НАСА призвал сделать приоритетом исследование Венеры

Взгляд.ру21:11
Известия

Глава NASA оценил обнаружение на Венере возможного признака жизни

Известия19:55
РИА Новости

Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

РИА Новости17:50
Газета.Ru

В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни

Газета.Ruвчера в 03:01

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Россия открыла границу с Южной Осетией
РБК02:07
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
2,7K

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
367

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
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Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
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