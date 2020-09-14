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РИА Новости
РИА Новости

Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере

Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры "наиболее важным событием" за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.В источнике
Джим Брайденстайнамериканский политик
Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни. Пришло время уделить Венере первостепенное внимание.
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News.ru

Глава NASA прокомментировал обнаружение признаков наличия жизни на Венере

News.ru18:37
Известия

У ученых нет альтернативы гипотезе биопроисхождения фосфина на Венере

Известиявчера в 08:30
Взгляд.ру

Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере

Взгляд.рувчера в 14:39
Комсомольская правда

Сенсационное открытие астрономов: на Венере кто-то живет

Комсомольская правдавчера в 13:53
Телеканал 360°

Ученые нашли следы бактерий на Венере

Телеканал 360°вчера в 07:01
РИА Новости

Глава НАСА прокомментировал обнаружение признаков жизни на Венере

РИА Новости17:50
Газета.Ru

В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни

Газета.Ruвчера в 03:01

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Актёр, давший голос Франклину из GTA 5, объяснил, почему GTA 6 до сих пор не вышла

Актёр Шон Фонтено, отдавший свой голос Франклину в GTA 5, рассказал, почему Rockstar так долго не выпускает GTA 6. По мнению «голоса Франклина», на выпуск игры такого уровня необходимо много времени.
Чемпионатвчера в 10:42
3

Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ruвчера в 11:37
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

"Аэрофлот" сообщает, что принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы, а также собак кинологической службы в качестве особого вида нестандартного багажа c оплатой по специальному багажному тарифу.
Интерфаксвчера в 11:18
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