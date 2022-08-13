Будьте в Плюсе

Глава НИЦ Гинцбург заявил о создании вакцины от дельты и омикрона на основе «Спутника V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о новой вакцине, созданной в учреждении.
Lenta.ru
Вакцине еще предстоит пройти клинические испытания.
ФАН
«Препарат, о котором идет речь, с большей вероятностью захватит спектр будущих штаммов, чем старая вакцина», — сказал Болков.
Известия
Необходимость новой платформы Гинцбург объяснил тем, что вируснейтрализация зарегистрированного «Спутник V» против подвида «омикрона» BA.5 упала в десять раз.
РБК

Подробнее о событии

Глава НИЦЭМ имени Гамалеи Гинцбург: вакцину от новых видов «омикрона» создали на базе «Спутника V»
Телеканал 360°01:34
Гинцбург заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона»
РБКвчера в 17:00
Самое цитируемое
Гинцбург заявил, что вакцина от «дельты» и «омикрона» создана на платформе «Спутника V»
RT на русском21:25
Глава НИЦ Гинцбург заявил о создании вакцины от дельты и омикрона на основе «Спутника V»
Lenta.ru21:10
Гинцбург рассказал о происхождении вакцины от штаммов «Омикрон» и «Дельта»
ФАН20:50
Вакцину от «дельты» и «омикрона» создали на основе «Спутника V»
РЕН ТВ20:31
Эксперты заявили об эффективности вакцины от «Омикрона» против последующих штаммов
Известиявчера в 21:22

Интересное

Минобороны России сообщило о полном контроле над донецкими Песками

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», — сообщили в Минобороны России.
РБК06:11

В США заявили о желании Байдена привести Россию к госперевороту

Поддерживая кризис на Украине, американский лидер Джой Байден желает привести Россию к госперевороту.
REGNUM05:58

КНР запустила первый в мире «небесный поезд» на неодимовых магнитах

Ранее МедиаПоток писал о том, что Китай теперь обладает самым мощным магнитом в мире.
МедиаПоток04:33

S&P и Fitch считают дефолтом договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу

S&P и Fitch понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт) и RD (ограниченный дефолт) соответственно.
Коммерсантъ18:53

Kronen Zeitung: пьяные украинские дипломаты устроили ДТП в Вене

Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП и пытались скрыться с места происшествия в центре Вены.
Lenta.ru05:13

МИД допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву

Поставка Украине дальнобойного оружия приведет к тому, что «географические задачи [российской] спецоперации будут отодвигаться еще дальше», заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИДа Александр Дарчиев.
РБК05:06

В офисе Зеленского заявили, что мирные переговоры с Москвой будут означать ее победу

У Киева в настоящее время отсутствуют какие-либо мотивы, чтобы возобновлять мирные переговоры с Россией.
Lenta.ru05:57

WSJ: Украина с трудом платит солдатам и вынуждена печатать деньги на военные нужды

Украина с трудом платит жалованье военнослужащим и вынуждена печатать деньги, чтобы покрыть расходы на военные нужды, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на министра финансов страны Сергея Марченко и заместителя председателя Национального банка Сергея Николайчука.
РБК20:18

Финская пиццерия опровергла заявления о взимании дополнительной платы с русских

Пиццерия Napule Pizzeria в Хельсинки опровергла появившуюся в СМИ информацию о взимании дополнительной платы с русских.
RT на русском20:00

Экспорт товаров из Евросоюза в Россию за месяц вырос на 18%

В июне страны Евросоюза нарастили экспорт товаров в Россию до €4,45 млрд. Это на 18% больше, чем в мае (€3,78 млрд).
Коммерсантъ04:45