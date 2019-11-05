Экономика
REGNUMГлава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
В среднесрочной перспективе тарифы на электроэнергию для населения и предприятий Украины будут уравнены. Об этом, как передает телеканал ICTV, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
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Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Футбол
Эмери лишил Джаку капитанской повязки «Арсенала»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» лишил полузащитника «канониров» Гранита Джаку капитанской повязки, сообщает BBC.
Чемпионат 14:55
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК 16:00
Политика
Президент Сербии посетовал, что на покупку российских С-400 нет денег
Московский Комсомолец 17:27
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости вчера в 05:59
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Варданяна из «Пюника»
«Сочи» в твиттере подтвердил, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян стал игроком российского клуба.
Sport24.ru 15:22
Хоккей
В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла
Сборная России 7 ноября сыграет с Финляндией, 9 ноября против Швеции, 10 числа с Чехией.
Pravda.Ru 09:39
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Происшествия
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Музыка
Королева сцены: Киркоров встретил Лару Фабиан на ковровой дорожке
Не смог пропустить столь громкое событие Филипп Киркоров. На ковровой дорожке он встретил легендарную певицу из Канады — Лару Фабиан.
Телепрограмма вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
WMJ.ru 01:11
Общество
Шествие «Русский марш» прошло в Москве без происшествий
В столичном районе Люблино в понедельник прошло шествие националистов «Русский марш», мероприятие завершилось без происшествий, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 11:35
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие, с теми, которые встречались у раненных в Донбассе.
РБК 15:28
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Происшествия
Глава департамента образования НАО уволилась после ЧП в Нарьян-Маре
Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (НАО) ушла в отставку после ЧП в Нарьян-Маре 31 октября, когда в детском саду был убит ребенок.
ТАСС 13:23
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Культура
Умер артист театра Et Cetera Пётр Смидович
RT на русском 08:44
Общество
Билла Гейтса снова подвинули в рейтинге богатейших людей мира
В июле Билл Гейтс опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.
Lenta.ru 15:08
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Космос
Исследователи поставили под сомнение теорию о плоской Вселенной
Суть событий 13:08
Армия и оружие
В афганской провинции Балх уничтожено 29 боевиков
4 ноября официальный представитель 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявил, что на территории афганской провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано 29 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще 10 получили ранения различной степени тяжести.
REGNUM 12:11
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Известия 15:02
Футбол
Сергей Семак: «Лейпциг» победил заслуженно
"Лейпциг" играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая.
Вести.Ru 16:00
Экономика
Назван объем поддержки российского экспорта
Объем поддержки экспорта из РФ по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев 2019 года составил 14,8 миллиарда долларов.
Lenta.ru 07:04
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
РИА Новости 12:40