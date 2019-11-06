Экономика

REGNUMREGNUMГлава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

В среднесрочной перспективе тарифы на электроэнергию для населения и предприятий Украины будут уравнены. Об этом, как передает телеканал ICTV, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
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