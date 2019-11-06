Экономика
REGNUMГлава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
В среднесрочной перспективе тарифы на электроэнергию для населения и предприятий Украины будут уравнены. Об этом, как передает телеканал ICTV, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
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Авто
Toyota представила бюджетный кроссовер дешевле миллиона рублей
Журнал Авто.ру вчера в 03:54
Транспорт
В СЗФО произошли задержки дальних поездов из-за непогоды
Невские Новости вчера в 20:02
Экономика
Делягин призвал Силуанова не радоваться доходам бюджета от роста НДС
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Минфина, в следующие три года от повышения НДС бюджет страны получит в 2020 году — 639 млрд рублей, в 2021 году — 689 млрд рублей, в 2022 году — 737 млрд рублей.
REGNUM вчера в 01:56
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $63
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше отметки в $63 за баррель, свидетельствуют данные торгов в понедельник, 5 ноября.
REGNUM вчера в 11:25
Общество
В администрации Саратова назначен новый главный идеолог
Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
Четвертая Власть 01:00
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры–Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Общество
Кипр отнимет «золотые» паспорта, выданные за инвестиции
Вложил 5 млн евро в недвижимость в Айя-Напе и получил так называемый золотой паспорт, то есть гражданство Кипра в обмен на инвестиции.
BFM.ru вчера в 23:11
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Политика
В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России
Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта.
RT на русском 00:13
Политика
Генпрокурор заявил о спросе на громкие посадки в украинском обществе
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что общество поддерживает принятие крайних мер для возвращения доверия к ведомству.
Известия 00:25
Шоу-бизнес
Леонид Агутин: «Сильно жду внуков»
StarHit.ru 04 ноября в 20:30
Происшествия
Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем
Летевший из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика) Boeing-777 вернулся в столицу и совершил посадку в Шереметьево из-за технических неполадок с двигателем, передают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online вчера в 07:00
Авто
Infiniti опубликовала изображение нового купе-кроссовера Infiniti QX55
Японская компания Infiniti опубликовала свежее тизерное изображение нового купе-кроссовера QX55.
Автоновости дня 04 ноября в 09:23
Культура
В эфире Первого канала – премьера сериала Сергея Гинзбурга «Отчим»
Tricolor TV Magazine 03 ноября в 23:45
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Политика
Столтенберг пообещал взять Украину в НАТО
Генсек НАТО отметил, что все прочие члены Альянса согласны принять в свои ряды Украину, а кроме того — и не таких принимали, отмечает Столтенберг: ранее, например, в состав НАТО вошла Черногория, а скоро в Альянс войдет Северная Македония (единственная страна в мире, которая ради членства в НАТО согласилась изменить свое название).
Хакасия-Информ 00:25
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском вчера в 04:28
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Наука
Систему генетического редактирования «спящая красавица» научили работать почти без осечек
Немецкие биологи усовершенствовали систему редактирования генома «спящая красавица» — это способ доставки генов в клетку на основе мобильных элементов.
N+1 вчера в 11:00
Единоборства
Комиссия запретила Ковалеву драться до января
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) запретила российскому боксеру Сергею Ковалеву проводить бои до января 2020 года.
Матч ТВ вчера в 07:11
Кино
Режиссер Мартин Скорсезе объяснил, за что не любит кинокомиксы
Режиссер подчеркивает, что фильмы Marvel так же далеки от его представления о том, что такое кино, "как Земля – от системы Альфа Центавра".
Москва 24 вчера в 11:00
Политика
Зеленский назначил внештатным советником гражданина США
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского адвоката Эндрю Романа Мака.
Известия вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 04 ноября в 05:59