Экономика
REGNUMГлава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
В среднесрочной перспективе тарифы на электроэнергию для населения и предприятий Украины будут уравнены. Об этом, как передает телеканал ICTV, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Политика
Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским
США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Футбол
Ошибок не прощают: Семак высказался после поражения от «Лейпцига»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт 00:20
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Газета.Ru 04 ноября в 16:13
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия
Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном
REGNUM вчера в 22:58
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Варданяна из «Пюника»
«Сочи» в твиттере подтвердил, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян стал игроком российского клуба.
Sport24.ru вчера в 15:22
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно принимать БАДы к пище
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала, как правильно принимать биологически активные добавки (БАДы).
Вечерняя Москва 00:19
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца
Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели вчера в 14:31
Происшествия
Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем
Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за неполадки в двигателе, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество
Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами
Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Происшествия
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков
"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Политика
Горбачев упрекнул Запад в присвоении победы в холодной войне
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев выразил возмущение тем фактом, что западные страны, в частности США, присвоили себе победу в холодной войне, тогда как ее окончание было общей заслугой СССР и Запада.
ФАН вчера в 19:16
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Транспорт
«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД
Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 04 ноября в 05:59
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество
В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков
В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 04 ноября в 11:11
Шоу-бизнес
Сестра Стаса Пьехи рассказала о скандале в семье певца
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23