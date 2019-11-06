Экономика

REGNUMREGNUMГлава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

В среднесрочной перспективе тарифы на электроэнергию для населения и предприятий Украины будут уравнены. Об этом, как передает телеканал ICTV, заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

REGNUMвчера в 01:45

На Украине назвали тарифы на электроэнергию «опухолью» для экономики

RT на русскомвчера в 21:59

Глава Нацкомиссии рассказал, что «убивает» экономику Украины

РИА Новостивчера в 16:38

Глава нацкомиссии рассказал о «раковой опухоли» экономики Украины

Известиявчера в 18:17

У экономики Украины обнаружили «раковую опухоль»

РЕН ТВвчера в 17:59

На Украине анонсировали подорожание электроэнергии

Rambler News Serviceвчера в 11:51

На Украине объявили об избавлении от «раковой опухоли» в экономике

Life.ruвчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Политика

Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским

США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.
RT на русском вчера в 18:44
Футбол

Ошибок не прощают: Семак высказался после поражения от «Лейпцига»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «РБ Лейпциг» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт 00:20
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Курском

Пять человек стали жертвами ДТП на трассы Щигры - Колпна в Курской области утром в среду, 6 ноября.
Известия вчера в 23:32
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Газета.Ru 04 ноября в 16:13
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Отец солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, встретился с сыном

REGNUM вчера в 22:58
Футбол

«Сочи» объявил о переходе Варданяна из «Пюника»

«Сочи» в твиттере подтвердил, что полузащитник «Пюника» Эрик Варданян стал игроком российского клуба.
Sport24.ru вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как правильно принимать БАДы к пище

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рассказала, как правильно принимать биологически активные добавки (БАДы).
Вечерняя Москва 00:19
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца

Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Аргументы недели вчера в 14:31
Происшествия

Boeing сел в Шереметьево из-за технических проблем с двигателем

Самолет Boeing 777 авиакомпании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), вынужденно сел в аэропорту Шереметьево из-за неполадки в двигателе, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
РБК 00:38
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество

Названы российские регионы с самыми аварийными дорогами

Самыми безопасными в России оказались дороги Омской области — регион получил 86,7 балла.
Lenta.ru вчера в 18:05
Происшествия

При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожены 15 боевиков

"В результате операции силовых структур 15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны", — сказали в пресс-службе ГКНБ.
РИА Новости 00:23
Политика

Горбачев упрекнул Запад в присвоении победы в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев выразил возмущение тем фактом, что западные страны, в частности США, присвоили себе победу в холодной войне, тогда как ее окончание было общей заслугой СССР и Запада.
ФАН вчера в 19:16
Происшествия

В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов

В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Транспорт

«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
РИА Новости 01:07
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Хоккей

Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии

Нева Спорт 00:13
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия вчера в 12:34
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной

Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
ГЛАС.RU вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 04 ноября в 05:59
Происшествия

Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда

REGNUM 00:15
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Общество

В России назвали новый способ кражи данных клиентов банков

В России злоумышленники научились похищать персональные данные клиентов банков через доступ к рабочей почте сотрудников, об этом сообщила «Известиям» старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова.
REGNUM 00:12
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 04 ноября в 11:11
Шоу-бизнес

Сестра Стаса Пьехи рассказала о скандале в семье певца

Московский Комсомолец вчера в 09:59
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное