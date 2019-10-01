Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа «Ямал СПГ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота — шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

с чего всё началось

Санкции США против компании, которая предоставляет танкеры для проекта «Ямал СПГ», не создадут проблем для проекта, 2 октября заявил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ходе Российской энергетической недели.

Глава НОВАТЭК: американские санкции не повлияют на проект «Ямал СПГ»

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