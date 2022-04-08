Lenta.ruГлава НПФ Касина заявила, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на 6 месяцевУсловную величину «возраст дожития» высчитывают ежегодно на основании статистических данных о средней продолжительности жизни пенсионеров в России.ФАНКасина объяснила, что накопительную пенсию назначают пенсионеру для выплаты пожизненно вне зависимости от того, сколько человек проживет.Lenta.ruРазмер накопительной пенсии определяется путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.ПРАЙМДо 2021 года в связи с ростом продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивался на 6 месяцев за каждый год.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНРЕН ТВГазета.RuТелеканал 360°Подробнее о событииЭксперт Касина: ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно увеличивается на шесть месяцевТелеканал 360°19:05Эксперт Касина объяснила, как продолжительность жизни отразится на пенсииПРАЙМ18:01Самое цитируемоеГлава НПФ Касина заявила, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на 6 месяцевLenta.ru18:43Эксперт Касина объяснила, как продолжительность жизни связана с размером пенсииLife.ru19:01Глава НПФ Касина: ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на шесть месяцевГазета.Ru19:01Эксперт Касина рассказала о влиянии возраста дожития на размер пенсииОбщественная служба новостей18:27Эксперт Касина: ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно увеличивается на шесть месяцевРИА Новости18:15Показать ещёОценить79Поделиться