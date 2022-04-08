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Глава НПФ Касина заявила, что ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно растет на 6 месяцев

Условную величину «возраст дожития» высчитывают ежегодно на основании статистических данных о средней продолжительности жизни пенсионеров в России.
ФАН
Касина объяснила, что накопительную пенсию назначают пенсионеру для выплаты пожизненно вне зависимости от того, сколько человек проживет.
Lenta.ru
Размер накопительной пенсии определяется путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.
ПРАЙМ
До 2021 года в связи с ростом продолжительности жизни россиян ожидаемый период выплаты постоянно увеличивался на 6 месяцев за каждый год.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Эксперт Касина: ожидаемый период выплаты пенсии ежегодно увеличивается на шесть месяцев
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