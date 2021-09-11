Lenta.ruГлава «Нафтогаза» Витренко: «Газпром» может выставить Украину ненадежным поставщиком в ЕСПо словам Витренко, российская компания может просто каждый день запускать разное количество газа — то огромное, то ничтожно малое.News.ruСтроительство «Северного потока-2» завершилось в пятницу, 10 сентября.Lenta.ruВ настоящее время ожидаются пуско-наладочные работы, а также сертификация магистрали.Lenta.ruТакже мы сообщали о том, что в Офисе президента Украины заявили, что ждут от Запада письменных гарантий сохранения украинского транзита после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».Евразия DailyЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняГлагоLЭкономика сегодняИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событии«Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома»ФАН14:01Резкое сокращение транзита создаст физические проблемы — глава «Нафтогаза»ИА Красная Весна12:36Глава Нафтогаза подсказал России способ представить Украину ненадежным поставщикомВзгляд.ру11:55«Нафтогаз» предупредил о рисках для Украины после запуска «Северного потока — 2»Экономика сегодня12:11Перебои в транзите могут привести к потере товарных свойств газа — «Нафтогаз»Евразия Daily11:51Глава «Нафтогаза» рассказал, как «Газпром» может просто подставить УкраинуNews.ru11:49Глава «Нафтогаза» Витренко: «Газпром» может выставить Украину ненадежным поставщиком в ЕСLenta.ru11:02Показать ещёОценить33Поделиться