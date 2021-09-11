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Глава «Нафтогаза» Витренко: «Газпром» может выставить Украину ненадежным поставщиком в ЕС

По словам Витренко, российская компания может просто каждый день запускать разное количество газа — то огромное, то ничтожно малое.
News.ru
Строительство «Северного потока-2» завершилось в пятницу, 10 сентября.
Lenta.ru
В настоящее время ожидаются пуско-наладочные работы, а также сертификация магистрали.
Lenta.ru
Также мы сообщали о том, что в Офисе президента Украины заявили, что ждут от Запада письменных гарантий сохранения украинского транзита после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
Евразия Daily

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