Lenta.ruГлава «Нафтогаза» Витренко: «Газпром» может выставить Украину ненадежным поставщиком в ЕСПо словам Витренко, российская компания может просто каждый день запускать разное количество газа — то огромное, то ничтожно малое.News.ruСтроительство «Северного потока-2» завершилось в пятницу, 10 сентября.Lenta.ruВ настоящее время ожидаются пуско-наладочные работы, а также сертификация магистрали.Lenta.ruТакже мы сообщали о том, что в Офисе президента Украины заявили, что ждут от Запада письменных гарантий сохранения украинского транзита после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».Евразия DailyЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняГлагоLЭкономика сегодняИА Красная ВеснаФАНПодробнее о событии«Нафтогаз» Украины опасается технических проблем после сокращения поставок «Газпрома»ФАНвчера в 14:01Резкое сокращение транзита создаст физические проблемы — глава «Нафтогаза»ИА Красная Веснавчера в 12:36Глава «Нафтогаза» Витренко: «Газпром» может выставить Украину ненадежным поставщиком в ЕСLenta.ruвчера в 11:02Глава Нафтогаза подсказал России способ представить Украину ненадежным поставщикомВзгляд.рувчера в 11:55Перебои в транзите могут привести к потере товарных свойств газа — «Нафтогаз»Евразия Dailyвчера в 11:51Глава «Нафтогаза» рассказал, как «Газпром» может просто подставить УкраинуNews.ruвчера в 11:49«Нафтогаз» предупредил о рисках для Украины после запуска «Северного потока — 2»Экономика сегоднявчера в 12:11Показать ещёОценить40Поделиться