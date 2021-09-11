Выпуск современных версий GTA III, GTA Vice City и GTA San Andreas может состояться значительно позже, чем предполагалось

Новая информация несколько укрепляет предположение о том, что GTA 6 также может выйти не раньше 2024 года, как предположил сам Хендерсон пару месяцев назад.