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Глава «Нафтогаза» Витренко допустил возможность войны России и Украины из-за газа

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода "Северный поток - 2" увеличит риски войны Украины с Россией.
Газета.Ru
Витренко выразил
 мнение, что введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению.
News.ru
«Северный поток-2» начал заполняться газом в начале октября.
Коммерсантъ
Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию.
РИА Новости

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РБК08:00
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