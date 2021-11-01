Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
Ранее французский блогер Крис Клиппель заявил, что Rockstar Games испытывает большие проблемы с разработкой GTA 6. По его словам, ситуация с новой частью культовой серии GTA обстоит еще хуже, чем с Red Dead Redemption.
Введенный режим нерабочих дней и санитарно-эпидемиологические ограничения дали первые результаты: в понедельник количество больных коронавирусной инфекцией снизилось на 3600, до 1 376 000, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Goldman Sachs догоняет ожидания рынка по ставке ФРС Goldman Sachs перенес свой прогноз на год, на июль 2022 года, в отношении первого повышения процентных ставок в США после пандемии, поскольку инвестиционный банк ожидает, что инфляция останется высокой.