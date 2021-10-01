Будьте в Плюсе

Глава «Нафтогаза» Витренко признал право «Газпрома» прекратить транзит через Украину

Компания «Газпром» с 1 октября в 7:00 остановила транзит газа в Венгрию через Украину, сообщает пресс-служба оператора ГТС Украины.
РБК
Компания отмечает, что из-за того, что импорт газа из Венгрии на Украину происходил путем виртуального реверса, возможность импорта из Венгрии без транзита в настоящее время отсутствует.
Интерфакс
В начале недели Венгрия подписала с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.
Украина.ру
С сентября 2020 года Киев использует так называемый виртуальный реверс газа — на бумаге Украина приобретает газ у стран Европы, но по факту берёт часть топлива, следующего по транзитному договору из России в ЕС.
RT на русском

Подробнее о событии

Эксперт Охрименко: прекращение транзита газа в Венгрию через Украину не скажется на доходах Киева
ПРАЙМ08:50
«Оператор ГТС Украины» переориентирует импорт газа с Венгрии на Польшу, Румынию и Словакию
РИА Новости09:37
Россия прекратила транзит газа для Венгрии через Украину
Lenta.ru02:22
Президент НАНГС Хайков назвал СП-2 решением проблем с газом на Украине
Известия09:46
«Нафтогаз» признал, что «Газпром» не нарушил контракт, прекратив транзит газа
ТАСС06:26
Киев сообщил об остановке поставок российского газа Венгрии через Украину
РБК03:16
В Кремле ответили на заявления Киева о приостановке транзита газа
RT на русском08:56

Интересное

Эксперт указал на риски при строительстве новых АЭС в Турции

«В случае строительства новых АЭС в Турции Россия может столкнуться с существенными политическими и экономическими рисками», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя возможность строительства новых АЭС Россией в Турции.
Взгляд.ру07:50

В Латвии разрешили применять оружие в мирное время

Власти Латвии приняли решение, согласно которому военнослужащим, равно как и представителям народного ополчения, разрешается применение оружия в мирное время, включая случаи возникновения потенциальных угроз со стороны других стран.
ИнфоСМИ05:52

«Он решил, что это шутка»: Серябкина огорошила мужа новостью о своей беременности

Малыш экс-солистки группы Serebro и ее мужа Георгия Начкебии должен появиться на свет совсем скоро, а пока артистка с удовольствием делится с публикой личными подробностями своей беременности.
7Дней.ру08:00