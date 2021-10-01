С сентября 2020 года Киев использует так называемый виртуальный реверс газа — на бумаге Украина приобретает газ у стран Европы, но по факту берёт часть топлива, следующего по транзитному договору из России в ЕС.
«В случае строительства новых АЭС в Турции Россия может столкнуться с существенными политическими и экономическими рисками», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики и финансов Сергей Кондратьев, комментируя возможность строительства новых АЭС Россией в Турции.
Власти Латвии приняли решение, согласно которому военнослужащим, равно как и представителям народного ополчения, разрешается применение оружия в мирное время, включая случаи возникновения потенциальных угроз со стороны других стран.