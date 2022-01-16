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Глава «Нафтогаза» Витренко упрекнул ФРГ за намерение заработать на «Северном потоке — 2»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью FAZ заявил, что Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 2» посредством других государств.
RT на русском
«Как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счёт других европейских стран», — приводит РИА Новости заявление Витренко.
RT на русском
"Северный поток — 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.
Газета.Ru
Келер выразил уверенность, что запуск газопровода произойдет в течение 2022 года.
Lenta.ru

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Глава «Нафтогаза» упрекнул ФРГ в желании заработать на «Северном потоке-2»
Российская газета23:40
Глава «Нафтогаза» Витренко упрекнул ФРГ за намерение заработать на «Северном потоке — 2»
РИА Новости20:59
Глава «Нафтогаза» Витренко упрекнул ФРГ в желании заработать на «Северном потоке — 2»
RT на русском21:44
Витренко: Германия не должна зарабатывать на «Северном потоке — 2»
Телеканал 360°21:35
Глава «Нафтогаза» Витренко: ФРГ не должна зарабатывать на «Северном потоке — 2»
News.ru21:30
Глава «Нафтогаза» Витренко упрекнул Германию за желание заработать на «СП-2»
ФАН21:26
Глава «Нафтогаза» Витренко: ФРГ нельзя зарабатывать на «Северном потоке-2» за счет других
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