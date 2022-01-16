"Северный поток — 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.
Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN, видеофрагменты которого разместила в Twitter газета Hill.
Как уточнил специалист, назальная вакцина от коронавируса является двухкомпонентной, поэтому если её применяют при первичной вакцинации, то нужно ввести два компонента с временным разрывом между ними в 21 день.