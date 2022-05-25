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Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что «Газпром» не полностью заплатил за транзит в июне

"Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в июне, сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
РИА Новости
Дальнейших деталей глава "Нафтогаза" не предоставил.
РИА Новости
Однако со ссылкой на источники в энергоотрасли Украины сообщается, что "Газпром" исключил из оплаты прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка".
РИА Новости
В результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился.
ПРАЙМ

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Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что «Газпром» заплатил не всю сумму за транзит в июне
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