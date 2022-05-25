РИА НовостиГлава «Нафтогаза» Витренко заявил, что «Газпром» не полностью заплатил за транзит в июне"Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в июне, сообщил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.РИА НовостиДальнейших деталей глава "Нафтогаза" не предоставил.РИА НовостиОднако со ссылкой на источники в энергоотрасли Украины сообщается, что "Газпром" исключил из оплаты прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка".РИА НовостиВ результате транзит российского газа через Украину, который с начала месяца держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАБНАБНЦарьградПодробнее о событииГлава «Нафтогаза» Витренко заявил, что «Газпром» заплатил не всю сумму за транзит в июнеLenta.ru15:24Заплатил, но не полностью: У «Нафтогаза» нашлась претензия к «Газпрому»Царьград15:24Глава «Нафтогаза» заявил, что «Газпром» частично оплатит транзит в июнеАБН13:52«Нафтогаз» заявил, что «Газпром«» не полностью заплатил за транзит в июнеОбщественная служба новостей12:46Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что «Газпром» не полностью заплатил за транзит в июнеРИА Новости12:31Показать ещёОценить126Поделиться