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Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина может помочь Европе заменить российский газ

Европа может заменить миллиарды кубометров поставляемого из России газа с помощью импорта электроэнергии из Украины, заявил в интервью Bloomberg глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Lenta.ru
Надеяться на поставки сжиженного природного газа из США Витренко не рекомендует.
Pravda.Ru
По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, включая СПГ.
Finam.Ru
В частности, шестой пакет вводит постепенное эмбарго на импорт нефти из России.
Finam.Ru

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