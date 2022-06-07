Lenta.ruГлава «Нафтогаза» Витренко заявил о готовности Киева закупать газ США на следующий сезонУкраина обсуждает с США возможность закупки и финансирования поставок сжиженного природного газа (СПГ) вместо трубопроводного энергоресурса из Европы.ПРАЙМВитренко отметил, что в случае с Украиной американский СПГ может покрыть все потребности страны в импорте.РИА НовостиВ CNN рассказали, что, несмотря на сокращение поставок газа более чем на четверть, бюджет России продолжает пополняться.Газета.RuПо данным "Оператора ГТС Украины", фактическое потребление природного газа в стране в 2021 году составило 26,8 миллиарда кубометров.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГазета.RuRuposters.ruFBM.ruПодробнее о событииГлава «Нафтогаза» Витренко заявил о готовности Киева закупать газ США на следующий сезонLenta.ru07:20Киев ищет газ и деньги на следующую зиму в СШАЕвразия Daily06:39«Нафтогаз»: Украина обсуждает с США замену европейского газа американскм СПГПРАЙМ04:54Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о переговорах по поставкам СПГ из США взамен газа из ЕСГазета.Ru05:27Украина обсуждает с США закупки СПГНефтегазовая вертикаль05:08«Нафтогаз»: Украина обсуждает с США поставки СПГ взамен трубопроводного газа из ЕвросоюзаРИА Новости04:54Украина начала переговоры с США о закупках СПГМосковский Комсомолец06:10Показать ещёОценить140Поделиться