Рим считает, что резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в его Telegram-канале являются угрозой для тех, кто стремится к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.
Как сообщил во вторник Минфин, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, действующая при ведомстве, приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня.
Долгое время среди поклонников Бэтмена бытовало мнение, что торчащие соски на костюме, который носили Вэл Килмер и Джордж Клуни в двух лентах Джоэла Шумахера, появились по причине нетрадиционной сексуальной ориентации режиссёра.