Политика
Lenta.ruГлава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома». Об этом сообщает «РБК-Украина».
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с чего всё началось
«Если мы откажемся от новых исков (а мы должны это сделать, если транзит останется), а потом транзита не будет... получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск», — приводит «Громадське» его слова.RT на русском15:43
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Политика
Россия и Белоруссия согласуют пакет интеграции в ближайшие три дня
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Энергетика
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Вышел второй трейлер «Джентльменов» Гая Ричи
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Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
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Тебас переизбран президентом Ла Лиги
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Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
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Четверо офицеров СБУ Украины убиты в Закарпатье
По информации украинских СМИ, оперативная группа СБУ выполняла задание трафику контрабанды через так называемый "частный участок" границы Украины с Венгрией и Румынией, где местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений непосредственно вдоль границы, через которые и осуществлялась контрабанда из Украины.
Наука
Зрительные нейроны мозга смотрят кино все вместе
Эксперименты ставили с 243 трансгенными мышами, у которых можно было наблюдать вживую за активностью клеток зрительной коры; всего авторы работы проанализировали активность без малого 60 тыс. нейронов.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Технологии
Северный магнитный полюс быстро смещается к Сибири
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Транспорт
Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов
Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей.
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Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья
В США известным компаниям-производителям Apple и Samsung грозят серьезные судебные иски.
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"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Политика
Суд приостановил экстрадицию Винника из Греции
Приостановлено исполнение решения министра юстиции Греции Костаса Циараса насчет последовательной экстрадиции гражданина России Александра Винника во Францию, США и Россию.
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Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Наука
Опухоль на чипе ускорит тестирование новых лекарств от рака
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Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
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Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции
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