Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России
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Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ожидает, что «Газпром» заплатит около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале. «Я думаю, что в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал Коболев.В источнике
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