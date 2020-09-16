Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ожидает, что «Газпром» заплатит около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале. «Я думаю, что в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал Коболев.