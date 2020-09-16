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РБК
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ожидает, что «Газпром» заплатит около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале. «Я думаю, что в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал Коболев.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22
Известия

В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Известия18:24
ИА Красная Весна

Глава «Нафтогаза» отметил важность дохода от транзита российского газа

ИА Красная Весна17:02
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ru17:59
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Бастрыкин рассказал о работе с делами по реабилитации нацизма

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подчеркнул важность создания отдельного подразделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории.
РИА Новости02:01
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AMD показала новую видеокарту AMD Radeon RX 6000

Производитель отметил, что будущие видеокарты, созданные на базе архитектуры RDNA2, будут иметь "совершенно новый" дизайн системы охлаждения. https: / / twitter.com / Radeon / status / 1305612438675562496 Ожидается, что AMD официально представит новую линейку графических процессоров 28 октября 2020 года.
REGNUMвчера в 23:06
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБКвчера в 10:06
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