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РБК
РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ожидает, что «Газпром» заплатит около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале. «Я думаю, что в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал Коболев.В источнике
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РБК

Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

РБК20:22
Интерфакс

Глава «Нафтогаза» оценил доходы от транзита российского газа

Интерфаксвчера в 16:15
Московский Комсомолец

«Нафтогаз» назвал стоимость транзит газа для России в 2020 году

Московский Комсомолец18:02
Газета.Ru

В «Нафтогазе» раскрыли, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году

Газета.Ru17:59
RT на русском

В «Нафтогазе» рассказали о выплатах России за транзит газа в 2020 году

RT на русском17:31
ИА Красная Весна

Глава «Нафтогаза» отметил важность дохода от транзита российского газа

ИА Красная Весна17:02
Известия

В «Нафтогазе» назвали сумму российских выплат за транзит газа

Известия18:24

В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН

Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости02:50
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РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ruвчера в 04:57
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Представитель Индии покинул встречу в рамках ШОС из-за карты Пакистана

Советник индийского правительства по национальной безопасности Аджит Довал во вторник покинул встречу посланников государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) после демонстрации представителем Пакистана новой карты страны.
РИА Новости01:48

Глюкоза показала подписчикам грудь в экстремальном декольте

Популярная российская музыкальная исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная под своим творческим псевдонимом "Глюкоза", в очередной раз порадовала своих подписчиков в социальных сетях.
CT newsвчера в 11:55
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Глава МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о нелегитимности президентских выборов в республике, передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 13:45
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