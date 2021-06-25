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Глава «Нафтогаза» назвал условия энергонезависимости Украины

Витренко возглавил «Нафтогаз» в конце апреля. В украинском правительстве указали, что перед новым главой поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа. Кроме того, он должен будет содействовать формированию полноценного рынка газа на Украине.В источнике

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Глава «Нафтогаза» назвал условие для энергонезависимости Украины

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Lenta.ruвчера в 02:37

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Газета.Ru25 июня в 16:11

Глава «Нафтогаза» назвал условия энергонезависимости Украины

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