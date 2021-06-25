Глава «Нафтогаза» назвал условия энергонезависимости Украины
Витренко возглавил «Нафтогаз» в конце апреля. В украинском правительстве указали, что перед новым главой поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа. Кроме того, он должен будет содействовать формированию полноценного рынка газа на Украине.В источнике
Ряд специалистов заявляли о возможности коронавируса прикрепляться к пыльце, что ускоряло скорость распространения вируса по миру, но другие ученые считали, что таким образом вирус может ослаблять иммунитет и делать легкие более уязвимыми для инфекций.