Витренко возглавил «Нафтогаз» в конце апреля. В украинском правительстве указали, что перед новым главой поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа. Кроме того, он должен будет содействовать формированию полноценного рынка газа на Украине.

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