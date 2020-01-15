Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным

По словам главы украинской компании, во время встречи президент России «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки». Витренко отметил, что Путин «хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит».
Читать в источнике
Комментировать164
с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com
, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.
Московский Комсомолец10:19

Подробнее о событии

«Нафтогаз» рассказал о нежелании России заключать договор по газу

Lenta.ru12:42

«Я был в шоке»: Исполнительный директор «Нафтогаза» рассказал о переговорах с Путиным

Комсомольская правда11:25

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от переговоров с Путиным

RT на русском10:33

Топ-менеджер «Нафтогаза» — о споре с Путиным: Я был в шоке

Life.ru09:45

Топ-менеджер «Нафтогаза» поделился впечатлениями после встречи с Путиным

РБК10:36

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Известия09:30

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

РИА Новости08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском 08:32
Игры

В трейлере ремейка Resident Evil 3 показали нового Немезиса

REGNUM вчера в 16:45
Экономика

Цены в новостройках вырастут на 10% в 2020 году

Стоимость квартир в новостройках в России вырастет на 10% в 2020 году, на вторичное жилье — на 6%, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова.
BFM.ru 17:03
Футбол

Компания Усманова купила права на название нового стадиона «Эвертона»

Компания, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, купила права на название новой арены "Эвертона".
Газета.Ru вчера в 21:42
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия 13:17
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Политика

Названы возможные сценарии транзита власти в 2024 году

Издание «Коммерсант» со ссылкой на близкие к администрации президента источники назвало возможные сценарии транзита власти в 2024 году.
Lenta.ru 19:17
Происшествия

Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Российская газета 06:49
Политика

Госдеп отреагировал на отставку Медведева

Глава пресс-службы Госдепа заявила, что в американском ведомстве «пытаются понять», что «значит объявление об отставке Медведева» и что «стоит за этими новостями».
Взгляд.ру 20:15
Происшествия

Частный дом горит в Южно-Сахалинске

Сегодня, 16 января, в 10:30 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на переулке Среднем горит частный одноэтажный дом.
АСТВ 19:14
Политика

Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
REGNUM 18:40
Хоккей

Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»

Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Metaratings 14:06
Политика

Меркель призвала Европу к самостоятельности

По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
ТАСС 18:32
Космос

Ученые разгадали главную тайну Солнечной системы

Американские ученые из Университета Колорадо, расположенного в Боулдере, разгадали главную тайну Солнечной системы.
Актуальные Новости вчера в 06:56
Политика

Изменения Конституции от президента насторожили Куйвашева и Чернецкого

Изменения Конституции от президента насторожили Куйвашева и Чернецкого Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному Собранию.
Екатеринбург-ТВ 08:05
Общество

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру вчера в 07:29
Гаджеты

Lexus запустил сервис обновления мультимедийных систем

Top Gear Russia 01:03
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Кино

Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл

Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
Kinonews.ru 15:18
Политика

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
Известия 11:27
Общество

Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах

Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.
Красная весна 06:39
Авто

В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
За рулем Кубань вчера в 05:44
Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском вчера в 02:02
Наука

Фекальная трансплантация успокоила крыс после травмы спинного мозга

Пересадка кишечных бактерий может оказаться полезна для пациентов с травмой спинного мозга — к такому выводу пришли ученые после экспериментов на крысах.
N+1 14:00
Футбол

Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти

Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
ODDS.ru 13:01
Наука

Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН

Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
МР7.ру 13 января в 23:50
Общество

Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Российская газета 04:54
Политика

Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о «застое»

Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.
РИА Новости 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Юрьевич Витренко
Украинский экономист
Украинский экономист и финансист
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное