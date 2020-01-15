Политика
Lenta.ruГлава «Нафтогаза» поделился впечатлениями от переговоров с Путиным
По словам главы украинской компании, во время встречи президент России «сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки». Витренко отметил, что Путин «хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит».
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с чего всё началось
По словам Витренко, которые приводятся на сайте gordonua.com, Путин продемонстрировал хорошее знание цифр, свезанных с российско-украинскими газовыми отношениями.Московский Комсомолец10:19
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«Я был в шоке»: Исполнительный директор «Нафтогаза» рассказал о переговорах с Путиным
Комсомольская правда11:25
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Политика
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
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По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
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Ученые разгадали главную тайну Солнечной системы
Американские ученые из Университета Колорадо, расположенного в Боулдере, разгадали главную тайну Солнечной системы.
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Изменения Конституции от президента насторожили Куйвашева и Чернецкого
Изменения Конституции от президента насторожили Куйвашева и Чернецкого Владимир Путин выступил с очередным посланием Федеральному Собранию.
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Lexus запустил сервис обновления мультимедийных систем
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Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
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Критики разгромили фильм с Робертом Дауни мл
Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".
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Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону урегулирование ливийского конфликта.
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Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах
Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.
Авто
В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
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Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Наука
Фекальная трансплантация успокоила крыс после травмы спинного мозга
Пересадка кишечных бактерий может оказаться полезна для пациентов с травмой спинного мозга — к такому выводу пришли ученые после экспериментов на крысах.
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Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти
Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
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Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН
Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
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Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о «застое»
Соловьев обратился к критикам, которые утверждали якобы о "застое" в российской политике.