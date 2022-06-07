Lenta.ruГлава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина может помочь Европе заменить российский газЕвропа может заменить миллиарды кубометров поставляемого из России газа с помощью импорта электроэнергии из Украины, заявил в интервью Bloomberg глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.Lenta.ruСама Украина, как пояснил Витренко, для следующего отопительного сезона может закупать газ в США, соответствующие переговоры уже ведутся.Lenta.ruКак заявил в конце мая канцлер Австрии Карл Нехаммер, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.Finam.RuПо данным Международного энергетического агентства, в 2021 году общий объем импорта ЕС из России превышал 150 миллиардов кубометров газа с учетом СПГ.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПрофильПрофильRuposters.ruПодробнее о событииГлава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина может помочь Европе заменить российский газLenta.ru07:48Киев предложил Европе замену российскому газуRuposters.ru07:14ЕС может заместить до 10 млрд кубов газа РФ за счет электроэнергии из Украины - «Нафтогаз»Finam.Ru05:33Глава «Нафтогаза» предложил ЕС закупать украинскую электроэнергию вместо российского газаПрофиль05:55Глава «Нафтогаза» предложил Европе закупать украинское электричество вместо российского газаПРАЙМ05:31Показать ещёОценить19Поделиться