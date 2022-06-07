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Глава «Нафтогаза» Витренко заявил, что Украина может помочь Европе заменить российский газ

Европа может заменить миллиарды кубометров поставляемого из России газа с помощью импорта электроэнергии из Украины, заявил в интервью Bloomberg глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Lenta.ru
Сама Украина, как пояснил Витренко, для следующего отопительного сезона может закупать газ в США, соответствующие переговоры уже ведутся.
Lenta.ru
Как заявил в конце мая канцлер Австрии Карл Нехаммер, в вопросе безопасности энергоснабжения с газом все иначе, нежели с нефтью, которую гораздо легче можно заменить при отказе от российского ресурса.
Finam.Ru
По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году общий объем импорта ЕС из России превышал 150 миллиардов кубометров газа с учетом СПГ.
Lenta.ru

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