с чего всё началось

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.

Политика Порошенко призвал ввести санкции против поставок газа из России Бывший президент Украины, а ныне народный депутат Пётр Порошенко потребовал экстренно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести санкции в отношении украинских компаний, которые договорились с «Газпромом» о прямых поставках газа с 1 января 2020 года.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.

Общество Колокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.

Происшествия СК заподозрил генерала таможни и его зама в злоупотреблениях Следственный комитет предъявил обвинения двум высокопоставленным сотрудникам Федеральной таможенной службы — начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро.

Политика Песков опроверг заявления об отсутствии помощи пострадавшим в Беслане «Многое, что говорится, не соответствует действительности, то есть говорить о том, что люди брошены и лишены возможности реабилитироваться и так далее в медицинском плане — это не нашло своего подтверждения», — подчеркнул Песков.

Политика Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.

Экономика Депутаты поддержали изменения в бюджете Саратова В результате изменений дефицит бюджета в текущем году останется на уровне - 745,7 млн рублей.

Спорт В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.

Политика Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.