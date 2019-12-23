Политика
РБКГлава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
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с чего всё началось
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.РБКвчера в 15:22
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Политика
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